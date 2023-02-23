YouTube начнёт требовать оплату за видеоролики в высоком качестве

В последнее время за YouTube можно заметить определённый застой. Сервис вносит не так много функциональных изменений, топчется на месте.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Видимо, это понимают и в Google. Правда выводы из ситуации делают не те. Вместо мозговых штурмов и внедрения нововведений, разработчики решили сделать платной ранее бесплатную функцию.

Прямо сейчас YouTube тестирует новую премиум-функцию, которая позволит пользователям смотреть видео в разрешении FullHD (1080p) с повышенным битрейтом. На скриншоте выше можно увидеть, что тем, у кого отсутствует подписка Premium, будет доступно лишь базовое 1080p.