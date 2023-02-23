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1 час назад

Nikkei: Apple привлекла к работе над дебютной AR-гарнитурой китайскую компанию

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple привлекла китайскую компанию Luxshare к разработке гарнитуры дополненной реальности. Об этом сообщает Nikkei Asian Review. Сообщается, что это первый раз в истории корпорации, когда Apple, работая над первым поколением собственного устройства, обратилась к поставщику из Китая. При этом компания из Купертино уже давно сотрудничает с Luxshare в сфере производства не только наушников AirPods и часов Apple Watch, но и смартфонов iPhone. По данным Nikkei, теперь под контроль китайской компании перейдет группа разработчиков, которая ранее создавала AR-гарнитуру для Apple в составе тайваньской компании Pegatron. Анонс первой гарнитуры дополненной реальности от Apple ожидается в июне нынешнего года. По предварительным данным, гаджет поступит в продажу до конца 2023 года. Ожидается, что стоимость новинки будет довольно высокой ($3-5 тыс.). Целью дебютного запуска является привлечение внимания новых клиентов и партнеров к данной технологии. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, как Apple изобрела тканевый ремешок для часов, который меняет цвет.

Apple подключила компанию из КНР к разработке устройств дополненной реальности
Фото: ТАССТАСС
Наука и техника,Apple,
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