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46 минут назад

Apple впервые подключила компанию из КНР к разработке устройств дополненной реальности

ТАСС

Американская компания Apple впервые привлекла китайскую компанию к разработке собственных устройств, использующих технологию дополненной реальности. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

Apple подключила компанию из КНР к разработке устройств дополненной реальности
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, речь идет о китайской компании Luxshare.

На протяжении многих лет ходят слухи о том, что Apple ведет разработку новейших устройств, в которых будут использованы технологии виртуальной реальности и дополненной реальности. Предполагается, что речь может идти о шлемах и очках с соответствующими технологиями, однако официально американская компания эти слухи никак не подтверждала.

Наука и техника,Apple,
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