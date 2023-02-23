Apple подключила компанию из КНР к разработке устройств дополненной реальности

На протяжении многих лет ходят слухи о том, что Apple ведет разработку новейших устройств, в которых будут использованы технологии виртуальной реальности и дополненной реальности. Предполагается, что речь может идти о шлемах и очках с соответствующими технологиями, однако официально американская компания эти слухи никак не подтверждала.