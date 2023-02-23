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56 минут назад

Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну

Lenta.ruиещё 4

Пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну
Фото: ТАССТАСС

В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

В сентябре 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о переносе на 2023 год первой в истории России миссии на Луну на 2023 год.

12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России. Он добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

Наука и техника,Юрий Борисов,Владимир Путин,Роскосмос,
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