На юге Франции обнаружен метеоритный кратер

Бесчисленные метеориты падали на Землю в прошлом и сформировали историю нашей планеты. Предполагается, например, что метеориты принесли с собой большую часть воды. Вымирание динозавров также могло быть вызвано падением очень крупного метеорита.

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Метеоритные кратеры, которые все еще видны сегодня, редки, потому что большая часть следов небесных тел уже давно исчезла. Это связано с процессами эрозии и тектоникой плит.

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В «Базе данных о столкновениях с Землей» перечислено всего 190 таких кратеров по всему миру. Во всей Западной Европе ранее были известны только три: Рошшуар, Нердлингерский Рис и Штайнхайм.

Геолог и космохимик профессор Франк Бренкер из Франкфуртского университета имени Гете убежден, что новый метеоритный кратер пополнит этот список. Во время отпуска его внимание привлекла винодельня Domaine du Météore. Один из виноградников расположен в круглой впадине диаметром около 220 метров и глубиной 30 метров. Владельцы винодельни используют гипотезу о том, что это ударный кратер, в качестве рекламы для своего вина.

Фрэнк Бренкер объясняет: «Кратеры могут образовываться по-разному, и метеоритные кратеры действительно очень редки. Однако я счел различные другие интерпретации того, как могла образоваться эта впадина, неубедительными с геологической точки зрения».

Вот почему Бренкер и его жена собрали образцы горных пород для анализа в лаборатории. Они действительно обнаружили признаки ударного кратера.

Бренкер говорит: «Микроанализ показал, что слои темного цвета в одном из сланцев, которые обычно просто содержат больший процент слюды, могут быть ударными прожилками, образовавшимися в результате измельчения и разрушения породы, что, в свою очередь, могло быть вызвано ударом».

Бренкер пригласил своего коллегу Андреаса Юнге, профессора прикладной геофизики, и группу студентов на юг Франции, чтобы детально изучить кратер. Они обнаружили, что магнитное поле Земли в кратере немного слабее, чем в окружающей местности. Это типично для ударных кратеров, потому что удар разрушает или даже расплавляет породу, которая, таким образом, может вносить меньший вклад в магнитное поле Земли.