В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
18 минут назад

В WhatsApp появилось редактирование отправленных сообщений. Пока лишь в тестовой версии приложения для iPhone

Ferra.ruиещё 1

Несмотря на достаточно долгое молчание, в WhatsApp продолжается работа над возможностью редактирования уже отправленных сообщений.

В WhatsApp появилось редактирование отправленных сообщений
Фото: ferra.ruferra.ru

Впервые функция была представлена в бета-версии WhatsApp для Android ещё в 2022 году. Несмотря на это, она до сих пор не стала общедоступной.

Разработчики мессенджера не объявили, когда функция появится в стабильном релизе. Но как минимум, доступ к ней наконец-то получили и владельцы iPhone, участвующие в тестировании сервиса.

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

Напомним, что возможность редактирования ограничена текстовыми сообщениями и будет доступна только в течение 15 минут после отправки сообщения. Как и в iMessage, в WhatsApp будет демонстрироваться надпись «отредактировано» на сообщениях, которые были изменены отправителем.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий