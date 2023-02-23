В WhatsApp появилось редактирование отправленных сообщений

Несмотря на достаточно долгое молчание, в WhatsApp продолжается работа над возможностью редактирования уже отправленных сообщений.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Впервые функция была представлена в бета-версии WhatsApp для Android ещё в 2022 году. Несмотря на это, она до сих пор не стала общедоступной.

Разработчики мессенджера не объявили, когда функция появится в стабильном релизе. Но как минимум, доступ к ней наконец-то получили и владельцы iPhone, участвующие в тестировании сервиса.