Во Вьетнаме археологи обнаружили струнный инструмент возрастом 2000 лет
Исследователи обнаружили на юге Вьетнама древний музыкальный инструмент. Статья об этом опубликована в Antiquity.
Этому артефакту не менее 2000 лет, по мнению специалистов, он был произведен из рога оленя древневьетнамской культурой Эо, представители которой жили около реки Меконг.
"Этот струнный инструмент, или хордофон, является одним из самых ранних образцов этого типа инструментов в Юго-Восточной Азии, — сказала Фределиза Кампос, одна из авторов исследования. - Он восполняет пробел между самыми ранними известными музыкальными инструментами региона — литофонами — и более современными инструментами. Он должен был быть около 35 см в длину и иметь отверстие на одном конце для колышка для настройки. У него также было что-то похожее на планку для поддержки струны".
Артефакты были найдены на раскопках в археологическом памятнике Го Чуа в южновьетнамской провинции Лонг Ан. Помимо инструмента, там были найдены три одинаковых бронзовых колокола, которые, скорее всего, были частью какого-то погребения.
"Точно установлено, что музыка играла важную роль в ранних культурах этого региона. Поразительное сходство между изученными нами артефактами и некоторыми струнными инструментами, на которых до сих пор играют вьетнамцы. Это позволяет предположить, что традиционная вьетнамская музыка берет свое начало в доисторическом прошлом", - резюмируют авторы.
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