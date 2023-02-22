Во Вьетнаме археологи обнаружили струнный инструмент возрастом 2000 лет

"Этот струнный инструмент, или хордофон, является одним из самых ранних образцов этого типа инструментов в Юго-Восточной Азии, — сказала Фределиза Кампос, одна из авторов исследования. - Он восполняет пробел между самыми ранними известными музыкальными инструментами региона — литофонами — и более современными инструментами. Он должен был быть около 35 см в длину и иметь отверстие на одном конце для колышка для настройки. У него также было что-то похожее на планку для поддержки струны".