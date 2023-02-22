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6 минут назад

Всероссийская конференция по цифровой индустрии пройдет в Нижнем Новгороде

Газета.Ru

Восьмая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде, сообщили представители компания «ОМГ», которая является организатором конференции.

Всероссийская конференция по цифровой индустрии пройдет в Нижнем Новгороде
Фото: Пресс-служба ЦИПРПресс-служба ЦИПР

ЦИПР — одна из крупнейших в России конференций, ключевое мероприятие в области цифровой экономики в стране. В этот раз конференция традиционно станет площадкой для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровых технологий в современных условиях.

В прошлом году в конференции приняли участие около 6 тысяч специалистов из 1,5 тысяч компаний и 73 субъектов РФ. В рамках деловой программы состоялась 71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров. Выставочная экспозиция составила 4000 квадратных метров в рамках 143 стендов с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий. За время проведения конференции было подписано 42 соглашения, а на интерактивной выставке NFT-искусства DECIPRALAND было представлено более 60 NFT-работ от 32 цифровых художников.

ЦИПР-2022 посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководители регионов и представители крупных компаний.

Одним из приоритетов ЦИПР является вовлечение в технологическую цифровую повестку прогрессивных ученых, молодых специалистов и студентов, формирование цифровой среды.

Организаторы конференции отмечают, что ЦИПР расширил формат — на его площадке пройдут сессии деловой программы, выставка, ярмарка цифрового искусства, питч-сессии стартапов, хакатоны, лекции и паблик-токи для студентов и молодых IT специалистов, премия CIPR Digital. Кроме того, для гостей подготовят культурную программу с гастрономическими и музыкальными мероприятиями. Также в рамках мероприятия состоится фестиваль уличного искусства.

Наука и техника,Максут Шадаев,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Антон Силуанов,Правительство РФ,
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