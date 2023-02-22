Всероссийская конференция по цифровой индустрии пройдет в Нижнем Новгороде

Восьмая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) пройдет с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде, сообщили представители компания «ОМГ», которая является организатором конференции.

Фото: Пресс-служба ЦИПР Пресс-служба ЦИПР

ЦИПР — одна из крупнейших в России конференций, ключевое мероприятие в области цифровой экономики в стране. В этот раз конференция традиционно станет площадкой для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровых технологий в современных условиях.

В прошлом году в конференции приняли участие около 6 тысяч специалистов из 1,5 тысяч компаний и 73 субъектов РФ. В рамках деловой программы состоялась 71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров. Выставочная экспозиция составила 4000 квадратных метров в рамках 143 стендов с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий. За время проведения конференции было подписано 42 соглашения, а на интерактивной выставке NFT-искусства DECIPRALAND было представлено более 60 NFT-работ от 32 цифровых художников.

Одним из приоритетов ЦИПР является вовлечение в технологическую цифровую повестку прогрессивных ученых, молодых специалистов и студентов, формирование цифровой среды.