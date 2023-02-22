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25 минут назад

В России стартовали продажи телевизоров «Триколор»

Газета.Ru

Оператор спутникового телевидения "Триколор" начал продавать фирменные телевизоры по цене от 30 тыс. руб. Об этом сообщает издание iXBT.

В России стартовали продажи телевизоров «Триколор»
Фото: ТриколорТриколор

Утверждается, что на данный момент для покупки доступны две версии телевизора: с диагональю 50 и 55 дюймов соответственно. Младшая модель получила 8 ГБ постоянной памяти, несколько разъемов HDMI и USB, слот CI, а также поддержку двухдиапазонного Wi-Fi. Старшая модель обладает теми же характеристиками с той лишь разницей, что у нее 1,5 ГБ, а не 1 ГБ ОЗУ.

Оба устройства работают под управлением Android 11. Следовательно, на телевизоры можно устанавливать любые адаптированные под устройства с большими экранами приложения из файлов с расширением .apk.

За 50-дюймовый телевизор компания "Триколор" просит 30 тыс. руб. Версия с 55-дюймовым экраном обойдется покупателю в 35 тыс. руб. Утверждается, что в скором времени в ассортименте оператора появятся модели на 32 и 43 дюйма.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что LG объявила о массовой интеграции сервисов Apple в партнерские телевизоры.

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