JAXA проведет повторный запуск ракеты-носителя H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено провести повторный запуск своей новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 до 10 марта. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Фото: global.jaxa.jp global.jaxa.jp

Подчеркивается, что специалисты японского агентства пришли к выводу, что откладывать повторный запуск на более поздний срок было бы проблематичным. В JAXA также установили, что причиной отмены запуска в последний момент стала неисправность в системе подачи энергии.

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Первый запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 17 февраля завершился неудачей - ракета не смогла оторваться от земли. Изначально запуск планировалось провести в 2020 году, однако его пришлось отложить из-за обнаружения вибраций в основном двигателе ракеты. В январе JAXA и корпорация Mitsubishi Heavy Industries, занимавшаяся разработкой ракеты, провели ряд испытаний двигателя на стартовой площадке. Их результаты были признаны успешными, никаких проблем выявлено не было. Впоследствии запуск переносился из-за неподходящих погодных условий с 12 на 13 февраля, а затем с 13 февраля на 15 февраля. Ожидалось, что ракета-носитель выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, предназначенный для наблюдения за стихийными бедствиями.

H3 является крупнейшей ракетой-носителем Японии, работающей на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени может меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей. H3 должна была заменить ракету-носитель H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 45 запусков 44 завершились успешно.