Китайский марсоход «Чжужун» неподвижен несколько месяцев

Китайский марсоход «Чжужун» сохраняет неподвижность на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила Лаборатория Луны и планет Аризонского университета.
В 2020 году Китай запустил к Марсу миссию «Тяньвэнь-1», и 10 февраля 2021 года она вышла на орбиту планеты. Помимо орбитального аппарата в ее состав входил марсоход «Чжужун», который совершил мягкую посадку и передал после нее несколько кадров. В мае 2022 года аппарат планово вошел в спящий режим в связи с тем, что в северном полушарии наступила зима, и для работы марсохода перестало хватать солнечной энергии и тепла. Выход из спящего режима должен был произойти в декабре примерно во время весеннего равноденствия, но с тех пор от аппарата не было новостей. «Чжужун» практически не упоминали и в материалах, выпущенных китайскими государственными СМИ на вторую годовщину выхода миссии на орбиту 10 февраля.
Теперь Лаборатория Луны и планет опубликовала кадры, сделанные камерой HiRISE американского орбитального аппарата MRO. Снимки этого коллажа сделаны 11 марта 2022 года, 8 сентября 2022 года и 7 февраля 2023 года. Марсоход на них выглядит как голубоватый объект на 5 часов от округлого кратера. Видно, что аппарат не пришел в движение в декабре и оставался неподвижным как минимум с 8 сентября. При этом газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на анонимные источники, что инженерам на момент начала января не удалось получить сигнал от марсохода.
Одной из вероятных причин возникших проблем может быть скопившаяся пыль, которая как затрудняет работу солнечных панелей, так и мешает работе химических нагревателей, которые запасают тепло днем и отдают его ночью.