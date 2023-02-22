Китайский марсоход «Чжужун» неподвижен несколько месяцев

Китайский марсоход «Чжужун» сохраняет неподвижность на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила Лаборатория Луны и планет Аризонского университета.

В 2020 году Китай запустил к Марсу миссию «Тяньвэнь-1», и 10 февраля 2021 года она вышла на орбиту планеты. Помимо орбитального аппарата в ее состав входил марсоход «Чжужун», который совершил мягкую посадку и передал после нее несколько кадров. В мае 2022 года аппарат планово вошел в спящий режим в связи с тем, что в северном полушарии наступила зима, и для работы марсохода перестало хватать солнечной энергии и тепла. Выход из спящего режима должен был произойти в декабре примерно во время весеннего равноденствия, но с тех пор от аппарата не было новостей. «Чжужун» практически не упоминали и в материалах, выпущенных китайскими государственными СМИ на вторую годовщину выхода миссии на орбиту 10 февраля.

Теперь Лаборатория Луны и планет опубликовала кадры, сделанные камерой HiRISE американского орбитального аппарата MRO. Снимки этого коллажа сделаны 11 марта 2022 года, 8 сентября 2022 года и 7 февраля 2023 года. Марсоход на них выглядит как голубоватый объект на 5 часов от округлого кратера. Видно, что аппарат не пришел в движение в декабре и оставался неподвижным как минимум с 8 сентября. При этом газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на анонимные источники, что инженерам на момент начала января не удалось получить сигнал от марсохода.