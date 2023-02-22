Японский стартап планирует отправлять людей в космос на воздушных шарах

Японский стартап объявил во вторник о планах запустить коммерческие полеты на воздушном шаре для наблюдения за космосом.
Генеральный директор компании Кейсуке Ивая сказал, что пассажирам не обязательно быть миллиардерами, проходить интенсивную подготовку или обладать языковыми навыками, необходимыми для полета на ракете.
«Это безопасно, экономично и щадяще для людей», – сказал Ивая журналистам. – «Идея состоит в том, чтобы сделать космический туризм доступным для всех».
Компания Iwaya Giken, базирующаяся в Саппоро на севере Японии, работает над проектом с 2012 года и заявляет, что разработала герметичную двухместную кабину и воздушный шар, способный подниматься на высоту 25 километров, откуда можно четко видеть изгиб Земли. Хотя пассажиры не будут находиться в открытом космосе — воздушный шар поднимается только примерно до середины стратосферы, — они будут выше, чем летает реактивный самолет, и будут иметь беспрепятственный обзор космического пространства.
Компания объединилась с крупным японским туристическим агентством JTB Corp., которое объявило о будущем сотрудничестве, когда Iwaya Gike будет готова к коммерческой поездке. Первоначально полет может стоить примерно 180 000 долларов, но Ивая сказал, что намерен в конечном итоге снизить его до нескольких десятков тысяч долларов. Он отметил, что его главная цель – сделать космос более доступным.
По словам представителей компании, воздушный шар Iwaya Giken будет подниматься с помощью гелия, который можно в значительной степени использовать повторно. Первая поездка запланирована уже в конце этого года.
Воздушный шар, на борту которого могут находиться пилот и пассажир, взлетит из порта воздушных шаров на Хоккайдо, поднимется в течение двух часов на высоту до 25 километров и пробудет там один час перед спуском. Пластиковая кабина в форме барабана имеет диаметр 1,5 метра. В ней установлены несколько больших окон, из которых открывается вид на космос и на землю, сообщили в компании.
Прием заявок на поездку с обзором космоса открылся во вторник и продлится до конца августа. По словам представителей компании, о первых пяти отобранных пассажирах будет объявлено в октябре, а рейсы будут выполняться с интервалом примерно в неделю, в зависимости от погоды.