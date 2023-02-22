Японский стартап планирует отправлять людей в космос на воздушных шарах

Японский стартап объявил во вторник о планах запустить коммерческие полеты на воздушном шаре для наблюдения за космосом.

Фото: astronews.ru astronews.ru

Генеральный директор компании Кейсуке Ивая сказал, что пассажирам не обязательно быть миллиардерами, проходить интенсивную подготовку или обладать языковыми навыками, необходимыми для полета на ракете.

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«Это безопасно, экономично и щадяще для людей», – сказал Ивая журналистам. – «Идея состоит в том, чтобы сделать космический туризм доступным для всех».

Компания Iwaya Giken, базирующаяся в Саппоро на севере Японии, работает над проектом с 2012 года и заявляет, что разработала герметичную двухместную кабину и воздушный шар, способный подниматься на высоту 25 километров, откуда можно четко видеть изгиб Земли. Хотя пассажиры не будут находиться в открытом космосе — воздушный шар поднимается только примерно до середины стратосферы, — они будут выше, чем летает реактивный самолет, и будут иметь беспрепятственный обзор космического пространства.

Компания объединилась с крупным японским туристическим агентством JTB Corp., которое объявило о будущем сотрудничестве, когда Iwaya Gike будет готова к коммерческой поездке. Первоначально полет может стоить примерно 180 000 долларов, но Ивая сказал, что намерен в конечном итоге снизить его до нескольких десятков тысяч долларов. Он отметил, что его главная цель – сделать космос более доступным.

По словам представителей компании, воздушный шар Iwaya Giken будет подниматься с помощью гелия, который можно в значительной степени использовать повторно. Первая поездка запланирована уже в конце этого года.

Воздушный шар, на борту которого могут находиться пилот и пассажир, взлетит из порта воздушных шаров на Хоккайдо, поднимется в течение двух часов на высоту до 25 километров и пробудет там один час перед спуском. Пластиковая кабина в форме барабана имеет диаметр 1,5 метра. В ней установлены несколько больших окон, из которых открывается вид на космос и на землю, сообщили в компании.