В России создали новые экологичные удобрения из глауконита

«В глауконите содержатся важные для растений питательные элементы, прежде всего калий. Наша задача — активировать минерал таким образом, чтобы максимально задействовать все его полезные особенности. Для этого мы соединяем глауконит с другими питательными элементами — азотными веществами, использовав разные технологические подходы, включая предварительную активацию в различных мельницах. В результате глауконит раскрывает свои функциональные характеристики, за счет чего получаются композиты с различными формами нутриентов как на поверхностях, так и в структуре минерала. Благодаря наличию нескольких видов ионообменных питательных элементов (калий, азот и микроэлементы) в составе, слоистой минеральной структуре и зернистой морфологии, композиты способствуют улучшению физико-химических характеристик почв и стимулированию роста и развития агрокультур», — пояснил Максим Рудмин, один из ученых университета.