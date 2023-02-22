В России создали новые экологичные удобрения из глауконита

В России создали новые удобрения из глауконита, обладающие адресным действием. Об этом сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.
Созданные смеси состоят из питательных веществ (нутриентов) и глауконита — нетрадиционной минеральной добавки. Это глинистый минерал с высоким содержанием железа, кремния, алюминия, а также ряда других веществ.
«В глауконите содержатся важные для растений питательные элементы, прежде всего калий. Наша задача — активировать минерал таким образом, чтобы максимально задействовать все его полезные особенности. Для этого мы соединяем глауконит с другими питательными элементами — азотными веществами, использовав разные технологические подходы, включая предварительную активацию в различных мельницах. В результате глауконит раскрывает свои функциональные характеристики, за счет чего получаются композиты с различными формами нутриентов как на поверхностях, так и в структуре минерала. Благодаря наличию нескольких видов ионообменных питательных элементов (калий, азот и микроэлементы) в составе, слоистой минеральной структуре и зернистой морфологии, композиты способствуют улучшению физико-химических характеристик почв и стимулированию роста и развития агрокультур», — пояснил Максим Рудмин, один из ученых университета.
Смесь уже прошла испытания на полях одного из растениеводческих предприятий общей площадью 0,25 гектар. В ходе эксперимента новое удобрение вносили вместе с традиционными при посеве пшеницы. В результате удельная урожайность выросла на 27,4 % по сравнению с контрольным полем, в которое вносили те же самые удобрения за вычетом разработанного томскими учеными. Кроме того, улучшилось качество самих растений — у них выросло число колосков и содержащихся в них зерен.
В 2023 году агротехники продолжат испытания нового удобрения в более крупных масштабах.