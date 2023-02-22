В работе «Википедии» произошел глобальный сбой

Сайт онлайн-энциклопедии «Википедия» оказался недоступен для посещения сразу в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

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Сообщается, что сайт «упал» в том числе в США, России и странах Европы. Пользователи жалуются на невозможность внести правки в статьи либо вовсе зайти на онлайн-ресурс. При попытке посетить «Википедию» демонстрируется ошибка, в которой указано, что «серверы находятся на техобслуживании либо испытывают перебои в работе». Если верить информации, размещенной внизу страницы, причиной сбоя является ошибка 503.

Пока неизвестно, что именно вызвало проблемы в работе и когда «Википедия» снова станет доступной для пользователей.