В работе «Википедии» произошел глобальный сбой

Сайт онлайн-энциклопедии «Википедия» оказался недоступен для посещения сразу в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
Сообщается, что сайт «упал» в том числе в США, России и странах Европы. Пользователи жалуются на невозможность внести правки в статьи либо вовсе зайти на онлайн-ресурс. При попытке посетить «Википедию» демонстрируется ошибка, в которой указано, что «серверы находятся на техобслуживании либо испытывают перебои в работе». Если верить информации, размещенной внизу страницы, причиной сбоя является ошибка 503.
Пока неизвестно, что именно вызвало проблемы в работе и когда «Википедия» снова станет доступной для пользователей.
В понедельник 20 февраля тысячи пользователей из Великобритании и США пожаловались на сбои в работе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Messenger — они рассказали о проблемах с отправкой и получением сообщений. Двумя днями ранее, 18 февраля, массовый сбой произошел в социальной сети Twitter.