«Роскосмос» объяснил отказ вернуть россиян на Crew Dragon

В «Роскосмосе» посчитали рискованным вариант размещения россиян с неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам российской госкорпорации Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

По его словам, американская сторона предложила к рассмотрению вариант возврата всех членов экипажа на корабле Crew Dragon, и теоретически это возможно.

«Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили», - пояснил Сергей Крикалев.

По его словам, в случае установки дополнительных мест в американском корабле, там по другому распределился бы вес, и нужно было дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость.

Также возникали риски для новых членов экипажа, которые полетят «в каких-то нештатных местах размещения». В результате был найден вариант — расположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио, заметил он.