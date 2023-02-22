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1 час назад

«Роскосмос» объяснил отказ вернуть россиян на Crew Dragon

Алиса Селезнёва

В «Роскосмосе» посчитали рискованным вариант размещения россиян с неисправного «Союза МС-22» на Crew Dragon. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам российской госкорпорации Сергей Крикалев, пишет РИА Новости.

«Роскосмос» объяснил отказ вернуть россиян на Crew Dragon
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, американская сторона предложила к рассмотрению вариант возврата всех членов экипажа на корабле Crew Dragon, и теоретически это возможно.

«Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили», - пояснил Сергей Крикалев.

По его словам, в случае установки дополнительных мест в американском корабле, там по другому распределился бы вес, и нужно было дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость.

Также возникали риски для новых членов экипажа, которые полетят «в каких-то нештатных местах размещения». В результате был найден вариант — расположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио, заметил он.

Проблема возвращения российского экипажа Международной космической станции возникла после того, как 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22». Россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, было решено вернуть на следующем корабле.

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