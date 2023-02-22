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42 минуты назад

Ученые поняли, почему на Марсе еще не найдена жизнь

Ferra.ru

Международная группа ученых утверждает, что древние органические материалы в марсианских породах трудно или даже невозможно обнаружить с помощью современных приборов и методов.

Ученые предположили, почему на Марсе еще не найдена жизнь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Они провели испытания осадочных пород, найденных на северо-западе Чили, популярном геологическом аналоге Марса.

Исследователи провели геологические тесты с помощью четырех инструментов, которые в настоящее время или в ближайшее время будут находиться на Марсе. Они обнаружили в образцах многочисленные микроорганизмы неопределенной классификации - то, что исследователи называют "темным микробиомом" - и смесь биосигнатур современных и древних микроорганизмов, которые едва можно обнаружить с помощью современного лабораторного оборудования.

Это показало исследователям, что приборы, отправленные на Марс, могут быть недостаточно чувствительными, в зависимости от используемого прибора и искомого органического соединения.

"В частности, вероятность получения ложноотрицательных результатов при поиске жизни на Марсе подчеркивает необходимость создания более мощных инструментов", - сказал ведущий автор исследования Армандо Азуа-Бустос.

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