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1 час назад

Nikkei: в Китае запретили крупным компаниям размещать на своих платформах ChatGPT

ТАСС

Власти Китая запретили крупнейшим китайским технологическим компаниям в каком-либо виде размещать на своих платформах бота ChatGPT. Об этом в среду сообщила крупнейшая деловая газета Японии Nikkei.

Китайским компаниям запретили размещать на своих платформах ChatGPT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, что речь идет, в частности, о таких технологических гигантах, как Tencent Holdings и Ant Group. Компаниям было запрещено размещать у себя на платформах бота ChatGPT как напрямую, так и через сторонние приложения или сервисы. Подчеркивается, что власти Китая обеспокоены тем, что ответы, которые дает бот, не проходит цензурирование и могут нарушать действующее в стране законодательство.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

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