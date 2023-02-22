Китайским компаниям запретили размещать на своих платформах ChatGPT

Власти Китая запретили крупнейшим китайским технологическим компаниям в каком-либо виде размещать на своих платформах бота ChatGPT. Об этом в среду сообщила крупнейшая деловая газета Японии Nikkei.

По данным издания, что речь идет, в частности, о таких технологических гигантах, как Tencent Holdings и Ant Group. Компаниям было запрещено размещать у себя на платформах бота ChatGPT как напрямую, так и через сторонние приложения или сервисы. Подчеркивается, что власти Китая обеспокоены тем, что ответы, которые дает бот, не проходит цензурирование и могут нарушать действующее в стране законодательство.