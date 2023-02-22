Китайским компаниям запретили размещать на своих платформах ChatGPT

Власти Китая запретили крупнейшим китайским технологическим компаниям в каком-либо виде размещать на своих платформах бота ChatGPT. Об этом в среду сообщила крупнейшая деловая газета Японии Nikkei.
По данным издания, что речь идет, в частности, о таких технологических гигантах, как Tencent Holdings и Ant Group. Компаниям было запрещено размещать у себя на платформах бота ChatGPT как напрямую, так и через сторонние приложения или сервисы. Подчеркивается, что власти Китая обеспокоены тем, что ответы, которые дает бот, не проходит цензурирование и могут нарушать действующее в стране законодательство.
ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание. В то же время разработка OpenAI подверглась критике после того, как чат-бот использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.