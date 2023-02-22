Киберэксперт объяснил, как распознать взлом смартфона

Чтобы понять, что смартфон взломали, достаточно обратить внимание на температуру устройства, пояснил в беседе с РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин. По его словам, если гаджет горячий, при том, что его оперативная память не перегружена открытыми играми и приложениями, это свидетельствует о кибератаке. Он также отметил, что о взломе может говорить появившийся вверху экрана значок аудиозаписи или использования камеры.