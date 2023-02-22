В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
6 минут назад

Киберэксперт объяснил, как распознать взлом смартфона

Газета.Ruиещё 2

Чтобы понять, что смартфон взломали, достаточно обратить внимание на температуру устройства, пояснил в беседе с РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин. По его словам, если гаджет горячий, при том, что его оперативная память не перегружена открытыми играми и приложениями, это свидетельствует о кибератаке. Он также отметил, что о взломе может говорить появившийся вверху экрана значок аудиозаписи или использования камеры.

Киберэксперт объяснил, как распознать взлом смартфона
Фото: UnsplashUnsplash

«Если вы заметили, что значок появляется без повода, то необходимо отследить приложения, которым вы предоставили доступ к камере или микрофону, зайдя в настройки смартфона», — объяснил Вакулин.

Он добавил, что соответствующий значок существует на большинстве устройств Android и iOS. Например, на Android при использовании микрофона высвечивается сверху зеленый круг, а когда камера — красный, пояснил эксперт.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий