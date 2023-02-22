Google начала работать над аппаратной защитой Android-устройств

Google начала работать над повышением защищённости Android на аппаратном уровне. Задача — вывести безопасность мобильных устройств за рамки операционной системы и поработать с различными компонентами софтового стека, включая прошивку.

«На протяжении последних десяти лет ИБ-сообщество говорило о проблеме эксплуатации уязвимостей в прошивке, запущенной на второстепенных процессорах однокристальных систем».

Среди наиболее ярких примеров таких атак эксперты выделяют эксплуатацию брешей в модулях, отвечающих за функциональность Wi-Fi и передачу данных по сети. Такие уязвимости можно использовать «по воздуху» и внедрить произвольный код.