В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Google начала работать над аппаратной защитой Android-устройств

Anti-Malware.ru

Google начала работать над повышением защищённости Android на аппаратном уровне. Задача — вывести безопасность мобильных устройств за рамки операционной системы и поработать с различными компонентами софтового стека, включая прошивку.

Google начала работать над аппаратной защитой Android-устройств
Фото: UnsplashUnsplash

Корпорация сама подтверждает важность нового вектора работы следующими словами:

«На протяжении последних десяти лет ИБ-сообщество говорило о проблеме эксплуатации уязвимостей в прошивке, запущенной на второстепенных процессорах однокристальных систем».

Среди наиболее ярких примеров таких атак эксперты выделяют эксплуатацию брешей в модулях, отвечающих за функциональность Wi-Fi и передачу данных по сети. Такие уязвимости можно использовать «по воздуху» и внедрить произвольный код.

Именно поэтому Google решила усилить защищённость прошивки, которая взаимодействует с Android. Специалисты выделили несколько механизмов для этой цели:
  • Санитайзеры на основе компилятора (Compiler-based sanitizers). Они могут поймать проблемы безопасности памяти или сбоев на этапе компиляции кода. В качестве примеров Google упоминает BoundSan и IntSan.
  • Защита от эксплойтов (Exploit mitigations). Это, например, такие механизмы, как Control Flow Integrity (CFI), Kernel Control Flow Integrity (kCFI), ShadowCallStack.
  • Дополнительные функции защиты памяти. Они будут бороться с проблемами вроде переполнения буфера, user-after-free и т. п.
Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий