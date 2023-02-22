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1 час назад

Создан носимый гаджет, который определяет усталость владельца по голосу

Газета.Ru

Ученые из Северо-Западного университета (штат Иллинойс, США) представили первый в мире носимый гаджет, способный определять усталость владельца по его голосу. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Создан гаджет, определяющий усталость владельца по голосу
Фото: Northwestern UniversityNorthwestern University

Устройство представляет собой наклейку, которая крепится чуть ниже горла. В ней расположены разнообразные датчики, в том числе микрофон, сенсор для измерения температуры и определения дыхательной активности, а также мониторинга сердцебиения.

Гаджет ориентируется на звук голоса владельца — если он изменился, стал ниже, а также появился кашель, пользователь получит уведомление на смартфон с предложением сделать перерыв в работе и отдохнуть. Исследователи утверждают, что их изобретение подойдет тем, кто активно использует голос в своей работе, например, артистам, сотрудникам колл-центра или педагогам. Постоянные напоминания о том, что необходимо отвлечься и отдохнуть, помогут сохранить силы и мотивацию для работы, а также не перетруждаться.

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