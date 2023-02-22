Создан гаджет, определяющий усталость владельца по голосу

Устройство представляет собой наклейку, которая крепится чуть ниже горла. В ней расположены разнообразные датчики, в том числе микрофон, сенсор для измерения температуры и определения дыхательной активности, а также мониторинга сердцебиения.

Гаджет ориентируется на звук голоса владельца — если он изменился, стал ниже, а также появился кашель, пользователь получит уведомление на смартфон с предложением сделать перерыв в работе и отдохнуть. Исследователи утверждают, что их изобретение подойдет тем, кто активно использует голос в своей работе, например, артистам, сотрудникам колл-центра или педагогам. Постоянные напоминания о том, что необходимо отвлечься и отдохнуть, помогут сохранить силы и мотивацию для работы, а также не перетруждаться.