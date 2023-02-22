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24 минуты назад

Microsoft нашла новый способ помешать вам перейти на Chrome вместо стандартного Edge

Ferra.ru

Не первый год Microsoft пытается переманить пользователей Google Chrome. В результате компанию частенько критикуют за использование агрессивных и враждебных методов.

Microsoft нашла новый способ помешать перейти с Edge на Chrome
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вот и сейчас, если пользователь попытается скачать Google Chrome с помощью Edge Canary, он встретится сразу с двумя рекламными баннерами.

Первый, маленький, появляется на экране при загрузке сайта Chrome. А вот второй, более крупный, вылазит уже при старте загрузки браузера Google. В нём Microsoft сообщает, что Edge использует ту же технологию, что и Chrome.

Ferra.ru

Справедливости ради, стоит отметить, что Google также рекламирует свой браузер Chrome, но только на сайтах компании. Её баннеры не появляется на сайтах конкурентов и пользователей не принуждают использовать Chrome или сервисы Google.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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