В Эквадоре придумали неожиданный способ утилизации кокаина

В Эквадоре приступили к переработке кокаина в стройматериалы. Делают это при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), пишет Reuters.

Процесс предусматривает использование метода инкапсуляции. Он предполагает упаковывание в контейнеры опасных отходов при утилизации. Причем эти контейнеры должны быть изготовлены из герметичного и нереакционноспособного материала.

Изъятые брикеты кокаина измельчаются наряду с другими отходами. Под ними подразумеваются

стекло, просроченные лекарства нефтяные отходы. Затем порошок смешивается с цементом, песком и водой. Из этого получают бетон.

Из него закладывается фундамент для складского помещения завода. Информации о том, о каком именно предприятии идет речь, нет.

На сегодняшний день уже использовали порядка 350 т измельченного кокаина и прекурсоров для закладки.

По словам главы отдела по борьбе с наркотиками Пабло Рамиреса, на сжигания тонны кокаина уйдет порядка 12 часов, на инкапсуляцию потребуется менее трех часов. Рамирес отметил, что на это выделяется меньше средств. Кроме того, по его словам, процедура не влияет негативным образом на окружающую среду.