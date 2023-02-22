В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект

Пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra рассказали о дефекте телефона. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала обратили внимание на жалобы владельцев нового флагмана Samsung в соцсетях. Обладатели смартфона рассказали, что на краях выключенного дисплея аппарата можно заметить артефакты: по словам пользователей, это выглядит так, как будто защитное стекло отслоилось от матрицы.

«Либо у смартфона какие-то серьезные проблемы с контролем качества первой партии, либо я просто самый невезучий человек», — пожаловался пользователь Twitter под ником Orange_Scooter.

Посетителя площадки поддержали несколько других владельцев Galaxy S23 Ultra. Флагман является самым дорогим нескладным смартфоном в линейке Samsung, он стоит минимум 1,2 тысячи долларов, или около 90 тысяч рублей.

В компании отреагировали на жалобы, заявив, что артефакты на экране нельзя считать дефектом оборудования. В сообщении говорится, что они появляются в ходе процесса прессования стекла, который обеспечивает гидроизоляцию и пыленепроницаемость устройства. «Тем не менее подобного несовершенства дизайна не должно быть у флагманского телефона за 1,2 тысячи долларов», — заявили журналисты.