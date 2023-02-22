Роскосмос сообщил об участии NASA в поиске решений ситуации с "Союзом МС-22"

"Мы искали несколько вариантов и нашли, как мы считаем, оптимальный вариант, когда американцы предложили разместить одного из членов экипажа на своем корабле на случай возникновения ситуации, требующей эвакуации со станции. <...> Но вероятность этой ситуации чрезвычайно низка, и даже в случае возникновения многих нештатных ситуаций у нас есть возможность парировать их, чтобы экипаж остался на станции", - сказал он, также отметив, что американская сторона заявила о возможности доставить на станцию необходимые грузы.