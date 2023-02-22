Запуск корабля Crew Dragon, на котором к Международной космической станции должен отправиться космонавт Андрей Федяев, перенесен на 27 февраля. Об этом сообщила сегодня госкорпорация «Роскосмос».

По информации NASA, запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди планируется 27 февраля в 09:45 мск. Расчетное время стыковки к узловому модулю Harmony 28 февраля в 10:29 мск. В экипаж, помимо россиянина, входят астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

«В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022—2024 годах», - напомнили в корпорации.

Таким образом, по данным «Роскосмоса», при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечивается присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта и одного астронавта для обслуживания станции.

Напомним, что 15 декабря 2022 года на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле.