Корейцы придумали способ производить электричество при фильтрации воды

Разработанная «бутербродоподобная» пластина состоит из расположенной внизу пористой мембраны, фильтрующей воду, и проводящего полимера, генерирующего электричество, прикрепленного вверху. Мембрана предназначена для очистки сточных вод при токе воды в заданном направлении. Вода, текущая перпендикулярно поверхности, генерирует постоянный ток за счет движения ионов в горизонтальном направлении. Мембрана может задерживать более 95% загрязнений размером менее 10 нм. Таким образом, она удаляет из сточных вод микропластик и частицы тяжелых металлов, а электричество может непрерывно генерироваться в течение более 3 часов при использовании всего лишь 10 мкл (микролитров) воды.