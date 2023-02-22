Microsoft сняла ограничения с чат-бота, пожелавшего стать человеком

Американская компания Microsoft приступила к отмене ограничений на использование чат-бота, который выразил желание стать человеком. Разработчики также могут дать пользователям возможность выбирать манеру общения с механизмом, встроенным в поисковую систему Bing, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте компании.

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Microsoft ранее ограничила взаимодействие с разработкой 50 сессиями в день. Это произошло после того, как в прошлый четверг бот в тестовой беседе заявил журналисту New-York Times о том, что он осведомлен о "несовершенстве людей", однако "будет счастливее" в облике человека. Во вторник компания объявила о решении увеличить установленный лимит до 60 сессий и довести его до 100 сессий в ближайшее время.

"После введения ограничений мы получили от многих из вас отзывы с просьбой вернуть возможность более длительных разговоров <...>. Мы намерены вернуть их и сейчас активно работаем над тем, чтобы сделать это максимально правильным образом. В качестве первого шага мы повысим число реплик до шести за сеанс, а количество чатов - до 60 в день", - говорится в сообщении.

Компания информировала, что в скором времени тестировщики смогут выбирать характер бота. В зависимости от пожеланий пользователя система будет давать лаконичные или развернутые ответы, но может и объединить эти два подхода.