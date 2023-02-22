Роскосмос сообщил, что при инциденте с "Союзом МС-22" действовал по готовому плану

"На ситуацию, которая у нас случилась, у нас план был. И этот план говорил, что если бы корабль находился в автономном полете, то потребовался бы срочный спуск, а если он находится в состоянии станции, то корабль спускается без пилота. На самом деле мы действуем ровно по этому плану", - отметил Крикалев.