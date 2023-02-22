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1 час назад

Роскосмос сообщил, что при инциденте с "Союзом МС-22" действовал по готовому плану

ТАССиещё 5

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Действия Роскосмоса при инциденте с кораблем "Союз МС-22" соответствовали заранее подготовленному плану. Об этом сообщил журналистам в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"На ситуацию, которая у нас случилась, у нас план был. И этот план говорил, что если бы корабль находился в автономном полете, то потребовался бы срочный спуск, а если он находится в состоянии станции, то корабль спускается без пилота. На самом деле мы действуем ровно по этому плану", - отметил Крикалев.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный "Союз МС-22" в беспилотном режиме, а космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, миссия которых продлена, вернуть на корабле "Союз МС-23". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Наука и техника,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Крикалев,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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