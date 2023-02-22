Спуск поврежденного «Союза МС-22» пройдет по укороченной программе

Возвращение на Землю пилотируемого корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме пройдет по укороченной программе. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в среду.
"Мы будем проводить его спуск по укороченной программе, ну и постараемся снять максимум информации с этого корабля при его спуске в беспилотном варианте", - сказал он.
По словам исполнительного директора, на корабле во время спуска будут более напряженные тепловые режимы. Специалисты будут отслеживать, как ведут себя системы, как распределяются температуры.
"Спуск в таком нештатном режиме - новая информация, новые испытания", - добавил Крикалев.
По его словам, "Союз МС-22" будет готов к возвращению, когда завершатся все работы по переносу ложементов, скафандров в "Союз МС-23" и он превратится в "полноценную спасательную шлюпку".
Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, который также является спецкором ТАСС, и астронавта Фрэнка Рубио была продлена на несколько месяцев из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов вернуть на корабле "Союз МС-23".
В понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что поврежденный корабль "Союз МС-22" планируется вернуть на Землю в конце марта.