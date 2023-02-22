Ученые указали на схожесть ядра Земли с «русской матрешкой»

Ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что центр Земли похож на матрешку - внутри ее ядра находится еще один шар из железа и никеля. Как рассказало Reuters, ученые назвали это «планетой внутри планеты».

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Исследователи заявили, что изучение недр Земли, основанное на поведении сейсмических волн от сильных землетрясений, подтвердило существование «отчетливой структуры» во внутреннем ядре планеты - чрезвычайно горячего твердого шара из железа и никеля размером около 1350 километров в ширину.

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Диаметр Земли составляет около 12 750 километров. Внутренняя структура планеты состоит из четырех слоев: каменистой коры снаружи, затем каменистой мантии, внешнего ядра, состоящего из магмы, и твердого внутреннего ядра. Это металлическое внутреннее ядро шириной около 2440 километров было обнаружено в 1930-х годах также благодаря сейсмическим волнам.

В 2002 году ученые предположили, что внутри этого ядра скрывается еще одна часть, «отделенная от остальных и похожая на русскую матрешку». Совершенствование сейсмического мониторинга позволило это подтвердить.

Землетрясения высвобождают сейсмические волны, которые проходят через планету и могут выявить контуры ее внутренней структуры по изменению формы волн.

До сих пор ученым удавалось фиксировать, как эти волны отскакивают до двух раз от одной стороны Земли к другой, а затем обратно. В новом исследовании изучались волны от 200 землетрясений с магнитудой выше шести, «рикошетившие в пределах планеты, как шарики для пинг-понга».

Ведущий автор нового исследования, сейсмолог Тхань-Сон Фам рассказал, что ученые проанализировали цифровые записи движения грунта - сейсмограммы - от сильных землетрясений за последнее десятилетие. Исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на Аляске и в Альпах.

Ученые выяснили, что внешняя оболочка внутреннего ядра и «спрятавшийся» в нем шар достаточно горячи, чтобы быть расплавленными, но представляют собой твердый сплав железа и никеля из-за невероятного давления в центре Земли.

«Мне нравится думать о внутреннем ядре как о планете внутри планеты. Действительно, это твердый шар размером примерно с Плутон и немного меньше Луны», - рассказал геофизик Австралийского национального университета и соавтор исследования Хрвое Ткалчич.

По его словам, если бы каким-то образом удалось разобрать Землю на части, удалив ее мантию и жидкое внешнее ядро, внутреннее ядро выглядело бы сияющим, как звезда. Его температура оценивается примерно в 5 500-6 000 градусов, она аналогична температуре поверхности Солнца.

Переход от внешней части внутреннего ядра к шару выглядит скорее постепенным, чем резким. Исследователи смогли различить эти два региона, потому что сейсмические волны действовали между ними по-разному. Это может быть вызвано разным расположением атомов железа при высоких температурах и давлениях.

Внутреннее ядро медленно увеличивается в размерах за счет затвердевания расплавленных материалов по мере того, как Земля постепенно остывает, - процесс идет с момента ее рождения около 4,5 миллиарда лет назад.

«Скрытое тепло, выделяющееся при затвердевании внутреннего ядра Земли, вызывает конвекцию в жидком внешнем ядре, создавая геомагнитное поле Земли. Жизнь на Земле защищена от вредных космических лучей и была бы невозможна без такого магнитного поля», - отметил Тхань-Сон Фам.