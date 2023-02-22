Ученые указали на схожесть ядра Земли с «русской матрешкой»

Ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что центр Земли похож на матрешку - внутри ее ядра находится еще один шар из железа и никеля. Как рассказало Reuters, ученые назвали это «планетой внутри планеты».
Исследователи заявили, что изучение недр Земли, основанное на поведении сейсмических волн от сильных землетрясений, подтвердило существование «отчетливой структуры» во внутреннем ядре планеты - чрезвычайно горячего твердого шара из железа и никеля размером около 1350 километров в ширину.
Диаметр Земли составляет около 12 750 километров. Внутренняя структура планеты состоит из четырех слоев: каменистой коры снаружи, затем каменистой мантии, внешнего ядра, состоящего из магмы, и твердого внутреннего ядра. Это металлическое внутреннее ядро шириной около 2440 километров было обнаружено в 1930-х годах также благодаря сейсмическим волнам.
В 2002 году ученые предположили, что внутри этого ядра скрывается еще одна часть, «отделенная от остальных и похожая на русскую матрешку». Совершенствование сейсмического мониторинга позволило это подтвердить.
Землетрясения высвобождают сейсмические волны, которые проходят через планету и могут выявить контуры ее внутренней структуры по изменению формы волн.
До сих пор ученым удавалось фиксировать, как эти волны отскакивают до двух раз от одной стороны Земли к другой, а затем обратно. В новом исследовании изучались волны от 200 землетрясений с магнитудой выше шести, «рикошетившие в пределах планеты, как шарики для пинг-понга».
Ведущий автор нового исследования, сейсмолог Тхань-Сон Фам рассказал, что ученые проанализировали цифровые записи движения грунта - сейсмограммы - от сильных землетрясений за последнее десятилетие. Исследование стало возможным благодаря беспрецедентному расширению глобальных сейсмических сетей, особенно плотных сетей в континентальной части США, на Аляске и в Альпах.
Ученые выяснили, что внешняя оболочка внутреннего ядра и «спрятавшийся» в нем шар достаточно горячи, чтобы быть расплавленными, но представляют собой твердый сплав железа и никеля из-за невероятного давления в центре Земли.
«Мне нравится думать о внутреннем ядре как о планете внутри планеты. Действительно, это твердый шар размером примерно с Плутон и немного меньше Луны», - рассказал геофизик Австралийского национального университета и соавтор исследования Хрвое Ткалчич.
По его словам, если бы каким-то образом удалось разобрать Землю на части, удалив ее мантию и жидкое внешнее ядро, внутреннее ядро выглядело бы сияющим, как звезда. Его температура оценивается примерно в 5 500-6 000 градусов, она аналогична температуре поверхности Солнца.
Переход от внешней части внутреннего ядра к шару выглядит скорее постепенным, чем резким. Исследователи смогли различить эти два региона, потому что сейсмические волны действовали между ними по-разному. Это может быть вызвано разным расположением атомов железа при высоких температурах и давлениях.
Внутреннее ядро медленно увеличивается в размерах за счет затвердевания расплавленных материалов по мере того, как Земля постепенно остывает, - процесс идет с момента ее рождения около 4,5 миллиарда лет назад.
«Скрытое тепло, выделяющееся при затвердевании внутреннего ядра Земли, вызывает конвекцию в жидком внешнем ядре, создавая геомагнитное поле Земли. Жизнь на Земле защищена от вредных космических лучей и была бы невозможна без такого магнитного поля», - отметил Тхань-Сон Фам.
Ранее ученые из Пекинского университета пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли стало вращаться медленнее и изменило направление движения. В результате длительность дня изменилась на доли миллисекунды в течение года. Исследование основано на траекториях сейсмических волн.