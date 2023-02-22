Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом перенесен на сутки

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перенесло на сутки запуск пилотируемой миссии Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление американского космического ведомства.

Планируется, что запуск состоится 27 февраля, в 01:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 мск). Корабль Crew Dragon будет запущен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди.