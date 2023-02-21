Создатель ChatGPT предупредил о создании опасного для людей ИИ

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман допустил, что в ближнесрочной перспективе появятся «потенциально страшные» ИИ-инструменты. Об этом пишет портал Neowin.

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По его оценке, человечество находится на пороге создания «потенциально страшных ИИ-инструментов», то есть, программ, способных тем или иным способом причинить вред людям.

Альтман уточнил, что распространение технологий искусственного интеллекта в мире будет происходить в очень короткие сроки. Вместе с тем, обществу потребуется время, чтобы привыкнуть к технологическим новшествам.

Пользователи будут представлять рекламации по результатам общения с чат-ботами, предположил гендиректор.

Альтман отметил, что компания работает над вопросом «нейтралитета» ChatGPT. Специалисты не желают, чтобы сервис «выступал за ту или иную политику», добавил предприниматель.