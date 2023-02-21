Создатель ChatGPT предупредил о создании опасного для людей ИИ

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман допустил, что в ближнесрочной перспективе появятся «потенциально страшные» ИИ-инструменты. Об этом пишет портал Neowin.
По его оценке, человечество находится на пороге создания «потенциально страшных ИИ-инструментов», то есть, программ, способных тем или иным способом причинить вред людям.
Альтман уточнил, что распространение технологий искусственного интеллекта в мире будет происходить в очень короткие сроки. Вместе с тем, обществу потребуется время, чтобы привыкнуть к технологическим новшествам.
Пользователи будут представлять рекламации по результатам общения с чат-ботами, предположил гендиректор.
Альтман отметил, что компания работает над вопросом «нейтралитета» ChatGPT. Специалисты не желают, чтобы сервис «выступал за ту или иную политику», добавил предприниматель.
Ранее сообщалось, что OpenAI анонсировала платную версию чат-бота ChatGPT Plus. Стоимость подписки составит $20 ежемесячно.