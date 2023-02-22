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1 час назад

Ученые изобрели новый способ сделать пластик из дерева

Газета.Ru

Ученые создали технологию переработки лигнина в пластик с помощью света. Об этом сообщает Бостонский колледж.

Ученые изобрели новый способ сделать пластик из дерева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лигнин — это сложное полимерное соединение, входящее в состав клеток сосудистых растений и водорослей. Именно оно придает древесине характерную твердость, обеспечивая прочность дерева на сжатие.

Химики Бостонского колледжа разработали подход, который использует свет для преобразования лигнина в «зеленые» пластмассы. «Мы разработали катализатор, который может избирательно разрушать определенные химические связи в лигнине при воздействии на него света, так что лигнин превращается в растворимые молекулы среднего размера, называемые олигомерами», — сказал доцент Цзя Ню, один из авторов исследования.

Затем ученые преобразовали олигомеры в пластик с помощью сшивающих агентов — «молекулярного клея». Из-за уникальной химической структуры олигомеров, созданных катализатором, пластмассы, изготовленные таким образом, могут быть химически расщеплены обратно на олигомеры, после чего вновь преобразованы в пластик сшивающими агентами и так далее.

Авторы надеются, что с помощью их открытия удастся создать безотходную схему использования пластика, где материал можно будет использовать множество раз.

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