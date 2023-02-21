Младенцы оказались разборчивее, чем ИИ, в «психологии здравого смысла»

Психологи провели исследование, которое показало, что младенцы лучше искусственного интеллекта определяют мотивацию людей. Это означает, что необходимо доработать ИИ, чтоб он мог лучше воспроизводить поведение человека, пишет Центральная Служба Новостей.

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Для разработки фундаментального понимания различий между способностями человека и искусственным интеллектом были проведены исследования с 11-месячными младенцами. Их ответы сравнивали с ответами нейронной сети. Для этого использовался «Эталон детской интуиции», который может сравнивать производительность младенцев и машин. Это может обеспечить эмпирическую основу для создания подобного человеку искусственного интеллекта.