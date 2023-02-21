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46 минут назад

Младенцы оказались разборчивее, чем искусственный интеллект, в «психологии здравого смысла»

Моя Москва.онлайн

Психологи провели исследование, которое показало, что младенцы лучше искусственного интеллекта определяют мотивацию людей. Это означает, что необходимо доработать ИИ, чтоб он мог лучше воспроизводить поведение человека, пишет Центральная Служба Новостей.

Младенцы оказались разборчивее, чем ИИ, в «психологии здравого смысла»
Фото: pixabay.compixabay.com

Для разработки фундаментального понимания различий между способностями человека и искусственным интеллектом были проведены исследования с 11-месячными младенцами. Их ответы сравнивали с ответами нейронной сети. Для этого использовался «Эталон детской интуиции», который может сравнивать производительность младенцев и машин. Это может обеспечить эмпирическую основу для создания подобного человеку искусственного интеллекта.

Младенцам были показаны видеоролики. Они смогли распознавать мотивы даже в простых анимированных фигурах. Младенцы предсказывают, что эти действия обусловлены скрытыми, но постоянными целями.

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