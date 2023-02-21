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1 час назад

Ученых обеспокоило отсутствие новостей о марсоходе «Чжужун»

Илья Родин

Государственные СМИ Китая практически перестали публиковать статьи о судьбе и находках марсохода «Чжужун». Об этом пишет портал Space.com.

Ученых обеспокоило отсутствие новостей о марсоходе «Чжужун»
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что в 2020 году в КНР запустили к Марсу миссию «Тяньвэнь-1». В феврале 2021 года она вышла на орбиту планеты. В ее состав входили орбитальный аппарат и марсоход.

По данным портала, через два года после выхода миссии на орбиту, СМИ страны опубликовали большое количество материалов о достигнутых за этот период результатах. В статьях рассказывалось о проекте в целом, но практически не сообщалось о спущенном на поверхность Марса аппарате и его судьбе.

Напомним, что в мае 2022 года марсоход по техническим причинам вошел в спящий режим. Ученые ожидали, что он «проснется» в декабре. Предположительно, их прогнозы о том, что «Чжужун» продолжит свою деятельность, не сбылись.

Ранее сообщалось, что Китай стал третьей державой (после СССР и США), которой удалось «мягко» посадить на Марс исследовательский аппарат.

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