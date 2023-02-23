Инсайдер опубликовал первый качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip5

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первый качественный рендер складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5. Об этом сообщает портал Gadget Tendency.

Фото: samsung samsung

«Samsung Galaxy Z Flip5 скорее всего будет выглядеть вот так. Я продолжу изучать ситуацию», — заявил инсайдер в своем Twitter-аккаунте.

Если информация Ice Universe подтвердится, то смартфон получит сразу две камеры, встроенные во внешний дисплей устройства. Кроме того, ранее инсайдер утверждал, что внешний экран Galaxy Z Flip5 будет крупнее, чем у всех аналогичных устройств, представленных на рынке.

Официальная презентация Samsung Galaxy Z Flip5 ожидается на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked, которое запланировано на август нынешнего года. Предыдущая модель — Galaxy Z Flip4 — была представлена в августе 2022 года.