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14 минут назад

Инсайдер опубликовал первый качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip5

Газета.Ruиещё 1

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первый качественный рендер складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5. Об этом сообщает портал Gadget Tendency.

Инсайдер опубликовал первый качественный рендер Samsung Galaxy Z Flip5
Фото: samsungsamsung

«Samsung Galaxy Z Flip5 скорее всего будет выглядеть вот так. Я продолжу изучать ситуацию», — заявил инсайдер в своем Twitter-аккаунте.

Если информация Ice Universe подтвердится, то смартфон получит сразу две камеры, встроенные во внешний дисплей устройства. Кроме того, ранее инсайдер утверждал, что внешний экран Galaxy Z Flip5 будет крупнее, чем у всех аналогичных устройств, представленных на рынке.

Официальная презентация Samsung Galaxy Z Flip5 ожидается на ежегодном мероприятии Galaxy Unpacked, которое запланировано на август нынешнего года. Предыдущая модель — Galaxy Z Flip4 — была представлена в августе 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как пользователи флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra начали жаловаться в соцсетях на обнаруженный в экране дефект, из-за которого складывается ощущение «неровности» дисплея.

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