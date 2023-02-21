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38 минут назад

Русские хакеры Phoenix заявили о «взломе всего Пакистана»

Газета.Ru

Министерство здравоохранения, Федеральный орган по регулированию госзакупок, Министерство контроля продуктов питания, Верховный суд, Министерство внутренних дел, а также ряд других ведомств Пакистана подверглись взлому со стороны российских хакеров Phoenix. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер группировки Chapaevv.

Русские хакеры Phoenix заявили о «взломе всего Пакистана»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По сути, мы взломали целую страну. Мы имеем доступ ко многим государственным информационным системам Пакистана, включая все внутренние сервисы полиции – там заявления людей, данные сотрудников, система пробива граждан… Мы знаем, кто, когда, куда и зачем. Для полной коллекции нам не хватает доступа только к Министерствам энергетики и обороны», – сказал хакер.

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По его словам, хакеры скачивают всю доступную информацию. На текущий момент общий объем данных, полученных хакерами составляет 3 ТБ.

«Мы нашли очень много интересного, хотя еще не исследовали и десятую часть доступной информации. Например, в файлах правоохранительных органов есть записи о неких НЛО, жалобы на употребление наркотиков должностными лицами, досье на политиков и не только», – уверяет Chapaevv.

Хакер пояснил, что получить доступ к широкому набору государственных информационных систем Пакистана им удалось после взлома полиции в провинции Хайбер-Пахтунхва, о котором недавно писала «Газета.Ru». При этом, по словам Chapaevv, c момента взлома полиции в Хайбер-Пахтунхва Phoenix не столкнулся ни с каким сопротивлением со стороны правительства страны.

«Сначала я действовал осторожно, но теперь уже более 1,5 тыс. сотрудников полиции Пакистана переименованы в информационной системе на Генерала Чапаева. Лицензии, тендеры банков и компаний в госзакупках аннулированы. Министерство контроля продуктов питания «закупает» тоннами корм для собак. Министерство здравоохранения «закупает» подорожники и мухоморы. Инструменты Верховного суда Пакистана я использовал для «освобождения» более 50 граждан», – утверждает хакер.

Chapaevv заявил, что «издевательство над данными» закончится их «полным уничтожением» в некую памятную для него дату.

Ранее в Phoenix рассказали «Газете.Ru», что атаковали Пакистан после решения правительства этой страны передать ВСУ более 10 тыс. снарядов для систем залпового огня «Град».

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