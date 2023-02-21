Министерство здравоохранения, Федеральный орган по регулированию госзакупок, Министерство контроля продуктов питания, Верховный суд, Министерство внутренних дел, а также ряд других ведомств Пакистана подверглись взлому со стороны российских хакеров Phoenix. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер группировки Chapaevv.

«По сути, мы взломали целую страну. Мы имеем доступ ко многим государственным информационным системам Пакистана, включая все внутренние сервисы полиции – там заявления людей, данные сотрудников, система пробива граждан… Мы знаем, кто, когда, куда и зачем. Для полной коллекции нам не хватает доступа только к Министерствам энергетики и обороны», – сказал хакер.

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По его словам, хакеры скачивают всю доступную информацию. На текущий момент общий объем данных, полученных хакерами составляет 3 ТБ.

«Мы нашли очень много интересного, хотя еще не исследовали и десятую часть доступной информации. Например, в файлах правоохранительных органов есть записи о неких НЛО, жалобы на употребление наркотиков должностными лицами, досье на политиков и не только», – уверяет Chapaevv.

Хакер пояснил, что получить доступ к широкому набору государственных информационных систем Пакистана им удалось после взлома полиции в провинции Хайбер-Пахтунхва, о котором недавно писала «Газета.Ru». При этом, по словам Chapaevv, c момента взлома полиции в Хайбер-Пахтунхва Phoenix не столкнулся ни с каким сопротивлением со стороны правительства страны.

«Сначала я действовал осторожно, но теперь уже более 1,5 тыс. сотрудников полиции Пакистана переименованы в информационной системе на Генерала Чапаева. Лицензии, тендеры банков и компаний в госзакупках аннулированы. Министерство контроля продуктов питания «закупает» тоннами корм для собак. Министерство здравоохранения «закупает» подорожники и мухоморы. Инструменты Верховного суда Пакистана я использовал для «освобождения» более 50 граждан», – утверждает хакер.

Chapaevv заявил, что «издевательство над данными» закончится их «полным уничтожением» в некую памятную для него дату.