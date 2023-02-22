В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Найдены астероиды, которые могли доставить воду на Землю

Российская Газетаиещё 1

Международная исследовательская группа, в состав которой входили не только астрономы, но и геологи, при помощи метода инфракрасной спектроскопии открыла ранее неизвестный науке класс астероидов. Отличительной особенностью этих космических тел является их насыщенность водой.

Найдены астероиды, которые могли доставить воду на Землю
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Исследователям удалось идентифицировать неизвестный класс космических тел, которые расположены в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование показало, что это астероиды, однако они, как и карликовая планета Церера, оказались богаты водой.

Компьютерное моделирование показало: сложные динамические процессы переместили эти астероиды из внешних областей нашей Солнечной системы в сегодняшний пояс астероидов. Церера с экваториальным диаметром около 900 километров является крупнейшим объектом в этом поясе, там же вращаются многие другие малые планеты.

Ученые указали на схожесть ядра Земли с «русской матрешкой»

"Это остатки строительных материалов, из которых были созданы планеты нашей Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад, - объясняет профессор Марио Трилофф из Института наук о Земле Гейдельбергского университета. - В этих малых телах и их осколках, метеоритах, мы находим многочисленные реликвии, прямо указывающие на процесс образования планет".

Одна из популярных теорий гласит, что вода могла попасть на Землю именно при помощи небольших небесных тел, прилетевших из внешней части Солнечной системы. То есть это могли быть и астероиды вновь открытого класса. Кстати, проведенные в инфракрасном спектре измерения показали, что диаметр богатых водой астероидов не превышает 100 километров. В настоящее время они расположены в замкнутом пространстве между Марсом и Юпитером вблизи орбиты Цереры.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий