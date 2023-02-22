Найдены астероиды, которые могли доставить воду на Землю

Международная исследовательская группа, в состав которой входили не только астрономы, но и геологи, при помощи метода инфракрасной спектроскопии открыла ранее неизвестный науке класс астероидов. Отличительной особенностью этих космических тел является их насыщенность водой.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Исследователям удалось идентифицировать неизвестный класс космических тел, которые расположены в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование показало, что это астероиды, однако они, как и карликовая планета Церера, оказались богаты водой.

Компьютерное моделирование показало: сложные динамические процессы переместили эти астероиды из внешних областей нашей Солнечной системы в сегодняшний пояс астероидов. Церера с экваториальным диаметром около 900 километров является крупнейшим объектом в этом поясе, там же вращаются многие другие малые планеты.

"Это остатки строительных материалов, из которых были созданы планеты нашей Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад, - объясняет профессор Марио Трилофф из Института наук о Земле Гейдельбергского университета. - В этих малых телах и их осколках, метеоритах, мы находим многочисленные реликвии, прямо указывающие на процесс образования планет".