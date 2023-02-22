Найдены астероиды, которые могли доставить воду на Землю

Международная исследовательская группа, в состав которой входили не только астрономы, но и геологи, при помощи метода инфракрасной спектроскопии открыла ранее неизвестный науке класс астероидов. Отличительной особенностью этих космических тел является их насыщенность водой.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Исследователям удалось идентифицировать неизвестный класс космических тел, которые расположены в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Исследование показало, что это астероиды, однако они, как и карликовая планета Церера, оказались богаты водой.
Компьютерное моделирование показало: сложные динамические процессы переместили эти астероиды из внешних областей нашей Солнечной системы в сегодняшний пояс астероидов. Церера с экваториальным диаметром около 900 километров является крупнейшим объектом в этом поясе, там же вращаются многие другие малые планеты.
"Это остатки строительных материалов, из которых были созданы планеты нашей Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад, - объясняет профессор Марио Трилофф из Института наук о Земле Гейдельбергского университета. - В этих малых телах и их осколках, метеоритах, мы находим многочисленные реликвии, прямо указывающие на процесс образования планет".
Одна из популярных теорий гласит, что вода могла попасть на Землю именно при помощи небольших небесных тел, прилетевших из внешней части Солнечной системы. То есть это могли быть и астероиды вновь открытого класса. Кстати, проведенные в инфракрасном спектре измерения показали, что диаметр богатых водой астероидов не превышает 100 километров. В настоящее время они расположены в замкнутом пространстве между Марсом и Юпитером вблизи орбиты Цереры.