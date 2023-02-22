В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
17 минут назад

Очень Большой Телескоп сделал прямой снимок гигантской экзопланеты

Мир24иещё 1

Очень Большой Телескоп (Very Large Telescope, или VLT) в Чили сделал снимки одной из крупнейших известных экзопланет. Она вращается вокруг молодой звезды AF Leporis, сообщает Space.com.

Очень Большой Телескоп сделал прямой снимок гигантской экзопланеты
Фото: SpaceSpace

Система расположена на расстоянии 87,5 световых лет от Земли в созвездии Зайца. Ранее астрономы заметили необычные изменения в орбите звезды, которые указывали, что рядом с ней может вращаться крупная планета.

«Планеты оказывают гравитационное воздействие звезду-хозяина, нарушая ее траекторию на небе», – пояснили представители Европейской Южной обсерватории (ESO).

Для наблюдений ученые использовали систему SPHERE, которая способна корректировать искажения, связанные с атмосферой Земли. Она также оснащена коронографом – устройством, блокирующим яркий свет звезды. Оно позволяет рассматривать более тусклые объекты в окружении светила.

Исследование показало, что у AF Leporis находится планета в 4-6 раз массивнее Юпитера. Она вращается примерно на том же расстоянии от звезды, что и Сатурн от Солнца.

Ученым удалось получить прямое изображение экзопланеты, что является чрезвычайно редким достижением. Так, из 5300 известных экзопланет менее 5% были визуализированы напрямую. Как правило, это крупные объекты, которые находятся на большом отдалении от звезды.

По своим свойствам звезда AF Leporis похожа на Солнце, но намного моложе – ей около 24 миллионов лет. Вокруг нее вращается пояс из обломков, похожий на пояс Койпера. Наблюдая за AF Leporis и окружающими ее объектами, астрономы рассчитывают лучше понять историю нашей Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что телескоп «Джеймс Уэбб» открыл свою первую экзопланету. Она расположена на расстоянии 40 световых лет от Земли.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий