Очень Большой Телескоп сделал прямой снимок гигантской экзопланеты

Очень Большой Телескоп (Very Large Telescope, или VLT) в Чили сделал снимки одной из крупнейших известных экзопланет. Она вращается вокруг молодой звезды AF Leporis, сообщает Space.com.

Фото: Space Space

Система расположена на расстоянии 87,5 световых лет от Земли в созвездии Зайца. Ранее астрономы заметили необычные изменения в орбите звезды, которые указывали, что рядом с ней может вращаться крупная планета.

«Планеты оказывают гравитационное воздействие звезду-хозяина, нарушая ее траекторию на небе», – пояснили представители Европейской Южной обсерватории (ESO).

Для наблюдений ученые использовали систему SPHERE, которая способна корректировать искажения, связанные с атмосферой Земли. Она также оснащена коронографом – устройством, блокирующим яркий свет звезды. Оно позволяет рассматривать более тусклые объекты в окружении светила.

Исследование показало, что у AF Leporis находится планета в 4-6 раз массивнее Юпитера. Она вращается примерно на том же расстоянии от звезды, что и Сатурн от Солнца.

Ученым удалось получить прямое изображение экзопланеты, что является чрезвычайно редким достижением. Так, из 5300 известных экзопланет менее 5% были визуализированы напрямую. Как правило, это крупные объекты, которые находятся на большом отдалении от звезды.

По своим свойствам звезда AF Leporis похожа на Солнце, но намного моложе – ей около 24 миллионов лет. Вокруг нее вращается пояс из обломков, похожий на пояс Койпера. Наблюдая за AF Leporis и окружающими ее объектами, астрономы рассчитывают лучше понять историю нашей Солнечной системы.