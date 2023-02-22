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59 минут назад

Во Франции обнаружили неолитический хутор возрастом 7000 лет

Газета.Ruиещё 2

Археологи обнаружили во Франции жилой комплекс сооружений каменного века. Об этом сообщает Кембриджский университет.

Во Франции обнаружили неолитический хутор возрастом 7000 лет
Фото: AntiquityAntiquity

В эпоху неолита в западно-центральной части Франции жили люди, которые построили множество мегалитических памятников, таких как курганы и дольмены. Долгое время археологи искали дома и другие бытовые постройки тех, кто воздвиг эти памятники.

Теперь Винсент Ард и его коллеги идентифицировали первый известный жилой комплекс, принадлежащий одним из первых мегалитических строителей Европы. Изначально археологический памятник Ле Пеу был обнаружен во время аэрофотосъемки в 2011 году. Теперь ученые выявили частокол, окружавший "хутор" - несколько деревянных построек, датируемых пятым тысячелетием до нашей эры.

Это делает их старейшими деревянными постройками в регионе и первым жилым комплексом, построенным современниками создателей мегалитических памятников. Было обнаружено по крайней мере три дома длиной около 13 метров. Их кучно расположили на вершине небольшого холма и обнесли частоколом. Несмотря на частокол, все постройки в Ле Пеу были сожжены около 4400 г. до н.э. Ученые отмечают, что с этого холма открывается вид на курганы Тюссона, так что гипотетически обитатели Ле Пеу могли иметь отношение к их строительству.

Однако, вероятно, именно сожжение предотвратило дальнейшее использование поселения и сохранило его в неизменном виде до наших дней.

Наука и техника,Пожар в Кургане,
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