Геофизик оценил вероятность новых землетрясений в Турции

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин в разговоре с Рамблером прокомментировал очередное землетрясение в Турции и оценил вероятность повторения подземных толчков в регионе.
По словам специалиста, сейсмологи не имели возможности предсказать точные сроки нового землетрясения.
Ученый отметил, что произошедшее в Турции вечером 20 февраля землетрясение можно трактовать и как афтершок, и как самостоятельное событие.
"Но поскольку оно явно связано с землетрясением, произошедшим 6 февраля, я его считаю афтершоком, но не в обычном понимании... После вчерашнего толчка в Турции действительно много афтершоков, но они существенно слабее. По-видимому, большого усиления сейсмической активности на юге страны не будет. Но это не означает, что новые сильные землетрясения в регионе невозможны. Они возможны. Более того, сейчас, когда происходит такая активизация, их вероятность несколько выше, чем в обычное время", — заключил эксперт.
Вечером 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, после которых было зафиксировано множество афтершоков. Это привело к разрушению зданий в нескольких городах. Подземные толчки также почувствовали в Греции, Египте, Израиле, Ливане, Сирии и на Кипре.
6 февраля в юго-восточных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое привело к многочисленным жертвам и разрушениям. За ним последовали сотни подземных толчков. По последним данным, число жертв трагедии превысило 41 тыс. человек.