Геофизик оценил вероятность новых землетрясений в Турции

"Но поскольку оно явно связано с землетрясением, произошедшим 6 февраля, я его считаю афтершоком, но не в обычном понимании... После вчерашнего толчка в Турции действительно много афтершоков, но они существенно слабее. По-видимому, большого усиления сейсмической активности на юге страны не будет. Но это не означает, что новые сильные землетрясения в регионе невозможны. Они возможны. Более того, сейчас, когда происходит такая активизация, их вероятность несколько выше, чем в обычное время", — заключил эксперт.