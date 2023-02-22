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15 минут назад

Пароли клиентов Apple и Microsoft украли

Lenta.ruиещё 2

Хакеры взломали центры обработки данных в Азии и похитили логины и пароли пользователей крупнейших IT-компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакеры украли пароли клиентов Apple и Microsoft
Фото: UnsplashUnsplash

Как стало известно журналистам агентства, хакерам удалось взломать серверы компаний GDS Holdings и ST Telemedia Global Data, расположенных в Китае и Сингапуре соответственно. Фирмы занимаются обработкой и хранением данных пользователей крупнейших IT-компаний. Архив с украденными логинами и паролями выложили на продажу — за массив данных, содержащий информацию о пользователях более чем двух тысяч компаний, неизвестные попросили 175 тысяч долларов, или около 13 миллионов рублей.

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По словам изучивших фрагменты архива специалистов, в документах содержится приватная информация о клиентах Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba, Huawei, Goldman Sachs, Walmart и нескольких других крупных корпораций. Представители GDS Holdings и ST Telemedia Global Data не стали комментировать утечку, однако журналисты заметили, что ранее компании подвергались взлому — в частности, в начале года они просили клиентов поменять пароли.

В сообщении хакеров отмечалось, что они изначально собирались получить данные клиентов большого количества компаний. Представители многих организаций, с которыми связались журналисты агентства, отказались комментировать утечку. Тем не менее в Microsoft заявили, что регулярно оценивают риски для своих потребителей, а в Goldman Sachs подчеркнули, что имеют дополнительные средства для защиты информации клиентов.

Опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что, даже если хакеры получили в свое распоряжение устаревшие логины и пароли, эта информация может быть использована для организации фишинговых атак.

«Это кошмар, который ждет своего часа», — заявил бывший директор по информационным технологиям Digital Realty Trust МайкМайкл Генри.

Ранее специалисты компании Servicepipe заявили, что количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года снизилось. Эксперты спрогнозировали рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки.

Наука и техника,Майкл Генри,Wal-Mart Stores,Amazon,Alibaba,Microsoft,Apple,
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