Создана интерактивная карта антарктического льда

Ученые создали интерактивную карту ледового покрытия у побережья Антарктиды для упрощения навигации и исследований. Об этом сообщает Австралийская антарктическая программа.

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Инструмент, разработанный антарктическим исследователем Петрой Хейл и ее коллегами, получил название «Нилас». Он объединяет получаемые в реальном времени данные с информацией из исторических архивов. При этом карта учитывает расположение морского льда, данные о хлорофилле (показатель производства фитопланктона) и температуре поверхности моря. Используются данные по льду, получаемые с 1980 года, а по хлорофиллу — с 1998-го.

Авторы считают, что исторические данные о льде и океане, а также возможность наложения прошлых или предполагаемых траекторий кораблей, следов животных или показателей инструментов на собранные данные делают его мощным инструментом планирования, анализа и исследований. Ученые уже спланировали с помощью карты морскую научно-исследовательскую экспедицию. В частности, были определены лучшие места для развертывания инструментов, предназначенных для наблюдения за процессами ломки льда на границе суши и моря. Кроме того, инструмент позволил принимать решения о наилучшем времени года для посещения, когда корабль подвергается наименьшей опасности.