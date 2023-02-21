Биологи раскрыли секрет плодовитости голых землекопов

Биологи выяснили, почему плодовитость голых землекопов не падает с возрастом. Об этом сообщает Университет Питтсбурга.

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Голые землекопы — это живущие под землей грызуны, напоминающие лысую толстую крысу. Крошечные глаза и плохое зрение, зато они почти никогда не болеют раком, не чувствуют многие виды боли, живут в подземных колониях, где только у матки могут быть детеныши. При этом матки никогда не перестают рожать детей, а с возрастом их фертильность только растет. У большинства млекопитающих, включая человека и мышей, самки рождаются с конечным числом яйцеклеток, которые образуются внутриутробно посредством оогенеза. Поскольку этот запас яйцеклеток со временем истощается — некоторые высвобождаются во время овуляции, но большинство просто умирает — фертильность с возрастом снижается.

Исследователи сравнили яичники голых землекопов и мышей на разных стадиях развития. Несмотря на схожие размеры, мыши живут не более четырех лет и начинают демонстрировать снижение плодовитости к девяти месяцам, в то время как продолжительность жизни голых землекопов составляет 30 лет и более.

Они обнаружили, что самки голого землекопа имеют исключительно большое количество яйцеклеток по сравнению с мышами и что уровень смертности этих клеток был ниже, чем у мышей. Например, в возрасте 8 дней самка голого землекопа имеет в среднем 1,5 млн яйцеклеток, что примерно в 95 раз больше, чем у мышей того же возраста.

Наиболее примечательно то, что оогенез происходит у голых землекопов и после рождения. Прогениторные клетки этого типа активно делились у 3-месячных животных, а также были обнаружены у 10-летних животных, что позволяет предположить, что оогенез может продолжаться на протяжении всей их жизни.