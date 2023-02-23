Apple выпустит смарт-часы с функцией измерения сахара в крови

Компания Apple работает над созданием смарт-часов Apple Watch с технологией измерения уровня сахара в крови без проколов. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным репортера издания Марка Гурмана, Apple уже добилась определенных успехов в разработке. Известно, что во главе проекта стоит подразделение Exploratory Design Group (XDG), которое считается одним из самых засекреченных в компании. Если такие смарт-часы появятся на рынке, они привлекут внимание большого количества новых пользователей, страдающих диабетом, уверен Гурман.

Как сообщает Bloomberg, каждый десятый житель США страдает от диабета, однако в основном они пользуются технологиями, требующими прокола кожи для получения крови при замере глюкозы. Apple же будет полагаться на датчики и сенсоры, что может стать настоящей революцией в этой сфере.