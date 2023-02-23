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15 минут назад

Apple выпустит смарт-часы с функцией измерения сахара в крови

Газета.Ruиещё 2

Компания Apple работает над созданием смарт-часов Apple Watch с технологией измерения уровня сахара в крови без проколов. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple выпустит смарт-часы с функцией измерения сахара в крови
Фото: Газета.ru Газета.ru

По данным репортера издания Марка Гурмана, Apple уже добилась определенных успехов в разработке. Известно, что во главе проекта стоит подразделение Exploratory Design Group (XDG), которое считается одним из самых засекреченных в компании. Если такие смарт-часы появятся на рынке, они привлекут внимание большого количества новых пользователей, страдающих диабетом, уверен Гурман.

Как сообщает Bloomberg, каждый десятый житель США страдает от диабета, однако в основном они пользуются технологиями, требующими прокола кожи для получения крови при замере глюкозы. Apple же будет полагаться на датчики и сенсоры, что может стать настоящей революцией в этой сфере.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple запатентовала тканевый ремешок для смарт-часов, который сможет менять цвет. Такой ремешок обладает электрохромным покрытием, которое позволяет ему становиться другого цвета в зависимости от ситуации.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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