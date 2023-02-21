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28 минут назад

Закрывать вкладки в браузере Google станет удобнее

Ferra.ru

Стало известно, что разработчики Google Chrome работают над добавлением в браузер нового метода закрытия активной вкладки. Можно будет сделать это, два раза щёлкнув по заголовку вкладки.

Закрывать вкладки в браузере Google станет удобнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сейчас чтобы закрыть вкладку, нужно либо нажать Ctrl + W на клавиатуре, либо на маленький «X» рядом с названием вкладки. Если у вас открыты десятки вкладок, доступ к этим крошечным кнопкам может быть затруднён. Однако инсайдеры обнаружили, что в будущем всё станет легче.

Что интересно, здесь Chrome идёт по стопам Microsoft Edge.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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