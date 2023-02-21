Oppo выпустит собственный процессор для смартфонов в 2024 году
У Oppo уже есть собственные нейронный процессор NPU MariSilicon X и Bluetooth аудио чип MariSilicon Y, но до сих пор не хватает настоящей системы на кристалле (SoC). Похоже, скоро компания исправит это недоразумение.
По словам одного из руководителей Mediatek, выступавшего на форуме иностранных инвесторов в Тайване, Oppo хочет обладать настоящим чипсетом, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество. Инсайдер сообщил, что производитель выпустит свой процессор уже в 2024 году.
Отмечается, что процесс проектирования интегральных схем уже завершён.