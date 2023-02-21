OnePlus представит новый флагман на MWC 2023

Несмотря на то, что OnePlus не так давно представила свой свежий флагман OnePlus 11, компания уже работает над новым топовым устройством.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Более того, производитель опубликовал изображения концептуального смартфона с дизайном, в котором на задней панели изображен «ледяной синий трубопровод». При этом представители бренда сравнили этот трубопровод с кровеносными сосудами.

К сожалению, пока что никто не объяснил, зачем именно нужен этот необычный элемент дизайна. Как минимум, он будет заметен пользователю.