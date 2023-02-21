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1 час назад

Смартфон голубых кровей: OnePlus представит новый флагман на MWC 2023

Ferra.ru

Несмотря на то, что OnePlus не так давно представила свой свежий флагман OnePlus 11, компания уже работает над новым топовым устройством.

OnePlus представит новый флагман на MWC 2023
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Более того, производитель опубликовал изображения концептуального смартфона с дизайном, в котором на задней панели изображен «ледяной синий трубопровод». При этом представители бренда сравнили этот трубопровод с кровеносными сосудами.

К сожалению, пока что никто не объяснил, зачем именно нужен этот необычный элемент дизайна. Как минимум, он будет заметен пользователю.

Ожидается, что новинка будет представлена совсем скоро — 27 февраля, в рамках выставки MWC 2023. Судя по тому, как выглядит модуль основной камеры смартфона, в его основу ляжет актуальный флагман OnePlus 11.

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