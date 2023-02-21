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1 час назад

Российские ученые вскрыли жившего три тысячи лет назад медведя

Lenta.ruиещё 2

В Якутии ученые вскрыли тушу медведя, жившего больше трех тысяч лет назад, сообщил заведующий лабораторией «Музей мамонта» Северо-Восточного федерального университета Максим Чепрасов. Его цитирует ТАСС.

Российские ученые вскрыли жившего 3 тысячи лет назад медведя
Фото: Пресс-служба СВФУПресс-служба СВФУ

По словам Чепрасова, проведенная учеными процедура уникальна, так как специалистам впервые удалось поработать со столь древними останками зверя, в которых сохранились мягкие ткани.

«До этого все обнаруженные ископаемые остатки хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями», — приводит агентство слова Чепрасова.

Благодаря вскрытию древней находки, ученые изучат мозг зверя, а также смогут понять, чем питалось животное.

Туша медведя была обнаружена якутскими оленеводами в 2020 году. Останки медведя смогли так хорошо сохраниться благодаря вечной мерзлоте.

Ранее сообщалось, что останки 6-летнего мамонтенка обнаружили на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Животное неплохо сохранилось — для исследований доступны скелет и даже часть мягких тканей: элементы шкуры, хобот и даже глаз и ухо.

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