Российские ученые вскрыли жившего 3 тысячи лет назад медведя

В Якутии ученые вскрыли тушу медведя, жившего больше трех тысяч лет назад, сообщил заведующий лабораторией «Музей мамонта» Северо-Восточного федерального университета Максим Чепрасов. Его цитирует ТАСС.

Фото: Пресс-служба СВФУ Пресс-служба СВФУ

По словам Чепрасова, проведенная учеными процедура уникальна, так как специалистам впервые удалось поработать со столь древними останками зверя, в которых сохранились мягкие ткани.

«До этого все обнаруженные ископаемые остатки хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями», — приводит агентство слова Чепрасова.

Благодаря вскрытию древней находки, ученые изучат мозг зверя, а также смогут понять, чем питалось животное.

Туша медведя была обнаружена якутскими оленеводами в 2020 году. Останки медведя смогли так хорошо сохраниться благодаря вечной мерзлоте.