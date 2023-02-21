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1 час назад

Художник показал возможный дизайн iPhone 15 Pro в нескольких цветах

Газета.Ru

Дизайнер Hans опубликовал на собственной странице в Twitter рендеры предстоящего iPhone 15 Pro в нескольких цветах.

Художник показал возможный дизайн iPhone 15 Pro в нескольких цветах
Фото: Hanstsaiz/TwitterHanstsaiz/Twitter

Художник показал высокодетализированные рендеры iPhone 15 Pro в белом, сером, черном и золотистом цветах на основе последней инсайдерской информации из сети.

На изображениях видно, как флагманский смартфон Apple 2023 года будет выглядеть с узкими рамками экрана и блоком камеры, плавно перетекающим из задней крышки устройства. Вместе с тем художник также показал и разъем UBS Type-C, который ожидается в iPhone 15 Pro.

При этом на рендерах отчетливо видно, что кнопки включения смартфона и регулировки громкости останутся физическими. Судя по всему, сенсорные кнопки с тактильной отдачей Apple установит в iPhone 15 Ultra, если он выйдет, или в будущих итерациях своих устройств.

Ожидается, что линейка iPhone 15 будет представлена в сентябре 2023 года. По слухам, именно в этой серии Apple откажется от фирменного разъема Lightning в пользу Type-C.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple сделает iPhone 15 несовместимым с «простыми» кабелями USB-C.

Наука и техника,Apple,
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